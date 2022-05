Roma, controlli in un fast food del centro: sequestrati 20 chili di carne

di Luca Venturino 30 Maggio 2022

Negli ultimi giorni i miliari della stazione Roma Quirinale, in collaborazione con i colleghi del Nas, sono stati impegnati in una serie di controlli presso i bar, ristoranti e altri esercizi di ristorazione situati nel rione Monti, nel pieno centro della Capitale. Nello specifico, le ispezioni degli agenti delle forze dell’ordine hanno portato al riscontro di numerose violazioni amministrative in ambito igienico e sanitario in due locali della zona – un fast food e un ristorante etnico.

Più precisamente i Carabinieri impegnati nei controlli hanno sanzionato il gestore del fast food in questione per una serie di carenze igieniche e per la mancanza delle informazioni inerenti alla tracciabilità dei generi alimentari, obbligatorie per legge: gli agenti hanno elevato sanzioni di natura pecuniaria per un totale complessivo di 4500 euro e poi disposto il sequestro amministrativo di circa 20 chilogrammi di carne e prodotti ittici di vario tipo. Nel caso del ristorante etnico accennato in precedenza, invece, il personale militare e sanitario si è occupato di segnalare le carenze di turno all’Asl competente per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. Gli agenti, nel frattempo, hanno elevato nei confronti del proprietario e gestore sanzioni per un totale di mille euro.

Nel frattempo, i Carabinieri delle stazioni Roma Madonna del Riposo e Roma San Pietro hanno disposto l’immediata chiusura di due minimarket situati rispettivamente in zona Baldo degli Ubaldi e zona Battistini: in questo caso i titolari sono stati trovati rei di aver continuato la vendita al pubblico oltre l’orario consentito.