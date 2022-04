Roma, due ragazzi aggrediscono un rider: uno di loro è minorenne

Due ragazzi di Roma, di cui uno minorenne, hanno aggredito un rider mentre stava lavorando per rubargli il portafoglio.

di Luca Venturino 5 Aprile 2022

Spintoni, calci e pugni sul casco del rider con l’obiettivo di rubargli il portafogli. È quanto successo nella notte di sabato 2 aprile, nel quartiere di Trastevere a Roma: la vittima, un ragazzo di 20 anni, si stava recando in un ristorante per ricevere una consegna e mettersi al lavoro quando, all’improvviso, da un vicolo sono usciti due giovani che hanno cominciato a malmenarlo.

Il rider non ha richiesto l’intervento del 118, ma ha contattato quanto prima i Carabinieri spiegando quanto successo. Gli agenti delle forze dell’ordine, così, hanno rintracciato e successivamente fermato gli aggressori: si tratta di un ragazzo di 18 anni, arrestato e che nei prossimi giorni affronterà un giudizio per direttissima, e di un giovane di 16, segnalato al tribunale dei minori e riaffidato ai genitori. Quest’ultimo, inoltre, è stato anche segnalato come assuntore di sostanze dopo che i gli agenti dei Carabinieri avevano ritrovato nelle sue tasche alcuni grammi di hashish.