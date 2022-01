Roma è la migliore meta del mondo per gli amanti del cibo: lo dice Tripadvisor

di Valentina Dirindin 22 Gennaio 2022

La miglior meta del mondo per gli amanti del buon cibo? Si tratta di Roma, almeno secondo quanto hanno stabilito i Travellers’ Choice Awards 2022 del celebre portale di recensioni online.

Se l’Italia neanche compare nella top ten delle migliori destinazioni di viaggio del 2022 per gli utenti di Tripadvisor, un contentino possiamo portarlo a casa almeno dal punto di vista enogastronomico: la migliore destinazione per i Food Lovers, infatti, pare essere la nostra capitale. Sul podio ci sono poi Londra e Parigi, seguite da Dubai, Barcellona, Madrid, Sao Paolo in Brasile, New York, Bangkok e Singapore. Fuori dalla top ten – comunque dominata dall’Europa – resta Firenze, che si piazza all’undicesimo posto della classifica delle mete “food” dell’anno.

“C’è un mondo intero tra cui scegliere e vogliamo aiutare i viaggiatori a fare i viaggi migliori per loro, qualunque sia la vacanza perfetta”, ha affermato Steven Paganelli, Direttore di Tripadvisor America spiegando le classifiche divise per categorie, e augurandosi che il 2022 possa essere davvero l’anno della svolta del turismo nel dopo-pandemia. “Mentre il mondo torna a viaggiare, le priorità stanno cambiando e le persone desiderano esperienze più memorabili durante i loro viaggi. Tre quarti (75%) degli americani affermano che è importante vedere posti nuovinel pianificare i loro piani di viaggio futuri”.