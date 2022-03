Roma, entrano in pasticceria con un coltello e si fanno consegnare i soldi

di Luca Venturino 15 Marzo 2022

Attimi di paura in quel di Casal Bruciato, Roma, dove due rapinatori sono entrati in una pasticceria di via Diego Angeli brandendo un coltello per minacciare e intimorire i dipendenti dell’esercizio commerciale. I due banditi, che indossavano delle normali mascherine chirurgiche, sono entrati in azione nel tardo pomeriggio di sabato 12 marzo e hanno immediatamente puntato a una lavoratrice per farsi consegnare i soldi.

Purtroppo avvisare gli agenti delle forze dell’ordine non è servito a nulla: i dipendenti e i clienti della pasticceria sono riusciti a vincere la paura solamente quando la rapina era già giunta al termine, con i due malviventi fuggiti in direzione di via dei Crispolti. Stando alla ricostruzione che gli agenti del commissariato di polizia di Sant’Ippolito hanno messo insieme a partire dalla testimonianza dei presenti, i banditi hanno portato via circa 150 euro: fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.