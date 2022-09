Roma, escrementi di topo e secchi pieni di blatte: chiuso un bar in via Casilina

Un bar situato in via Casilina, Roma, è stato chiuso dalle forze dell'ordine a causa di gravi carenze igienico sanitarie e strutturali.

di Luca Venturino 20 Settembre 2022

Pavimenti punteggiati dagli escrementi dei topi, insetti che si affrettavano a strisciare sotto i mobili, animali infestanti in ogni pertugio e perfino un secchio pieno di blatte morte: questo, in soldoni, il bilancio di un controllo effettuato dai militari del corpo di Polizia e dal personale sanitario dell’Asl presso un bar di via Casilina, in quel di Roma. A onore del vero si tratta di due esercizi commerciali attigui – il bar in questione e un minimarket -, ma entrambi di proprietà della stessa persona, che ora si trova a dover fare i conti con due sanzioni amministrative per un totale complessivo di 3500 euro.

Nello specifico, nel corso delle ispezioni sanitarie gli agenti delle forze dell’ordine hanno riscontrato l’assenza di controsoffitti, porte e finestre marce, diffusa presenza di escrementi di topo, insetti e altri animali infestanti; e perfino una decina di chili di prodotti alimentari di origine animale confezionati all’estero e del tutto privi delle indicazioni in lingua italiana. La merce in questione, naturalmente, è stata sottoposta a sequestro amministrativo; mentre, a causa delle gravi negligenze emerse nell’ambito delle ispezioni igienico, sanitarie e strutturali, i militari hanno ritenuto opportuno richiedere il provvedimento amministrativo di chiusura provvisoria. Ciliegina sulla torta, gli ispettori hanno anche contestato la mancata esposizione in un luogo visibile al pubblico della prescritta autorizzazione amministrativa – una mancanza costata 308 euro.