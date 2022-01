Roma: fermato dalla polizia, consegnava cibo scaduto ai ristoranti (ed era senza patente)

di Luca Venturino 24 Gennaio 2022

Non solo distribuiva cibo scaduto a diversi ristoranti della zona di Ciampino, nella città metropolitana di Roma, ma effettuava le consegne senza avere la patente: è quanto è stato scoperto dagli agenti delle forze dell’ordine in seguito a un semplice posto di blocco finalizzato alla sicurezza stradale, in via Lucrezia Romana.

A insospettire i vigili è stato il rallentamento repentino del conducente del furgone appena questi si è avvicinato al posto di blocco. Comprensibile eh, per carità: sfido voi a restare con il sangue freddo a un posto di blocco quando avete dimenticato la patente sulla scrivania. Peccato che il conducente in questione la patente non ce l’avesse proprio: dopo alcuni controlli, infatti, è emerso che il suo documento di guida fosse stato revocato. E la merce? Come dicevamo, anche qui ci sono dei problemi. Niente documentazione relativa agli impianti frigoriferi del mezzo o degli alimenti, e alcuni dei formaggi lì presenti erano scaduti. Una grande fetta della merce, inoltre, era del tutto sprovvista dei documenti necessari ad attestare la tracciabilità, e pertanto è stata immediatamente sequestrata.

Ciò che è stato giudicato idoneo al consumo è stato assegnato a una comunità che opera nel sociale presente sul territorio, mentre al conducente è stata fatta una multa di 1600 euro condita da una denuncia penale.