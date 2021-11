Roma, gli ospiti del G20 riceveranno in omaggio una magnum di Amarone Aneri

di Luca Venturino 1 Novembre 2021

La presidenza italiana ha deciso di omaggiare gli illustri membri del G20, ospiti del Bel Paese per il summit di due giorni a Roma, con una magnum di Amarone Aneri, azienda agricola di Legnago (in provincia di Verona).

Per gli ospiti di fede musulmana, che ovviamente non consumano alcol, è invece prevista in alternativa una confezione (anch’essa personalizzata) con Olio extravergine di origine Riviera ligure e un pacchetto di “è Tricaffé”. Un omaggio all’insegna del gusto e del piacere italiano, che giunge da un attenta indagine e sensibilità dei gusti dei vari capi di stato. In passato, infatti, molti dei membri del G20 avevano espresso il loro apprezzamento per l’Amarone prodotto da Aneri, tra cui anche il Presidente russo Vladimir Putin. Ogni singola bottiglia, come accennato in precedenza, sarà dotata di un’etichetta personalizzata che la renderà un vero e proprio pezzo unico, un omaggio esclusivo per ciascuno dei vari capi di Stato, di Governo o di altre organizzazioni internazionali ospiti nel nostro Paese.