Roma, gravi carenze sanitarie in un ristorante di zona Nomentana: sequestrati 12 kg di cibo

di Luca Venturino 15 Settembre 2022

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono stati impegnati, nel corso delle ultime settimane, in una serie di controlli, ispezioni e appostamenti in zona Nomentana al fine di garantire ai cittadini la sicurezza stradale, con particolare attenzione al rispetto dei limiti di velocità, nonché per verificare l’osservanza delle norme a tutela del consumatore e della salute pubblica. Nello specifico, i militari del corpo di polizia hanno segnalato al personale sanitario della Asl locale un ristorante che si è distinto per gravi carenze igieniche nel corso di un controllo di routine.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire a partire dai rapporti redatti dagli agenti delle forze dell’ordine, infatti, l’ispezione nel locale in questione ha portato al ritrovamento di numerosi chili di prodotti alimentari conservati senza le obbligatorie informazioni circa la tracciabilità e provenienza, chiaramente necessarie per garantire al consumatore finale la sicurezza degli alimenti. I militari hanno per di più riscontrato tracce di sporcizia nei locali adibiti al personale del ristorante, tra cui la cucina stessa, e hanno pertanto ritenuto necessario segnalare il tutto – come già accennato – ai colleghi dell’Asl; oltre a porre sotto sequestro amministrativo ben 12 chilogrammi di cibo. Nella zona del Centro Storico, invece, un secondo locale è stato chiuso per 5 giorni per somministrazione abusiva di alcolici e il mancato rispetto delle autorizzazioni alla vendita.