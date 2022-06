Roma: i Cinque Stelle propongono di ridurre la carne nelle mense per salvare 31mila animali

di Luca Venturino 6 Giugno 2022

Un giorno a settimana di pasto al 100% vegetale, e una più generale riduzione del 20% del consumo di carne nei prossimi quattro anni: questa la proposta presentata in Campidoglio dal gruppo del Movimento Cinque Stelle per “rivoluzionare” le mense scolastiche di Roma Capitale. Una mozione che potrebbe portare a risparmiare un milione e 250 mila euro e salvare la vita a 31 mila animali, e che di fatto verrà discusse in aula Giulio Cesare nei giorni a venire.

Il progetto, oltre a quanto riportato in apertura, invita anche all’utilizzo dei prodotti coltivati secondo le norme dell’agricoltura biologica nelle campagne della Regione Lazio, in modo da promuovere e garantire la filiera corta. “Le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica muovono dall’esigenza di facilitare sin dall’infanzia l’adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico-degenerative” hanno spiegato i consiglieri Cinque Stelle, citando uno studio pubblicato nel 2013 sulla rivista scientifica New England Journal of Medicine che di fatto sottolinea come l’adozione di una dieta vegana, basata su cereali, legumi, verdura, frutta fresca e frutta secca oleaginosa sia in “grado di fornire una protezione aggiuntiva nei confronti delle malattie cardiovascolari”.