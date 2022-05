Roma, il 2 maggio nelle scuole verrà servito un menu ucraino

di Luca Venturino 2 Maggio 2022

Varenyky al burro, pollo alla Kyiv e patate: questo il menu d’eccezione che le mense delle scuole di Roma proporranno ai propri studenti nella giornata di oggi, lunedì 2 maggio. Un menu che, di fatto, attinge a pieni mani dalla tradizione culinaria dell’Ucraina e che rappresenta un’iniziativa pensata per “favorire l’integrazione delle studentesse e degli studenti ucraini, che sono arrivati in Italia e a Roma, scappati dalla guerra e che frequentano le scuole della Capitale”.

Un’altra tradizione dunque, che di fatto è però molto simile alla nostra: il primo piatto, varenyky al burro, è costituito da ravioli di forma triangolare farciti con carne, funghi, carote, cipolle, salvia e, come suggerisce il loro stesso nome, burro. Il secondo e il contorno, come invece vi abbiamo accennato in apertura, saranno costituiti da pollo alla Kyiv e patate: secondo la ricetta est europea, i petti di pollo vengono farciti tramite una sache a poche con prezzemolo tritato o fatto a pezzi, spicchi di aglio, burro, sale, pepe e scorza di limone. Una volta completato il ripieno, il pollo viene passato nella farina e impanato con uova e pangrattato, e infine fritto in padella. Il tutto verrà accompagnato da un contorno di patate al burro.