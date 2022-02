Roma, il bar dei Cesaroni diventa un set Lego

Il bar dei Cesaroni è stato suggerito come potenziale set Lego, e necessità di 10 mila voti per diventarlo ufficialmente.

di Luca Venturino 9 Febbraio 2022

Il celeberrimo bar dei Cesaroni potrebbe presto diventare un set Lego: l’idea di trasformare in mattoncini l’angolo di Garbatella in cui si svolgono gran parte delle vicende della fortunatissima serie tv, infatti, è stata proposta all’azienda danese dall’associazione culturale BrixLab, e ora è stata messa ai voti per diventare ufficialmente parte delle collezioni Lego.

Il set riproduce l’edificio giallo con l’insegna Garbatella, e ovviamente comprende anche i protagonisti della serie: ecco infatti gli omini rappresentati Giulio e Cesare Cesaroni, Ezio Masetti, Lucia Liguori e Stefania Masetti. Come vi abbiamo anticipato, l’idea non è ancora propriamente parte dell’universo Lego: per diventare un set ufficiale, infatti, deve raggiungere 10 mila voti sul sito ufficiale.