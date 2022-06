Roma, incendio in un ristorante: il cuoco rimane intossicato dal fumo

di Luca Venturino 15 Giugno 2022

Una colonna di fumo nero ha spezzato il tardo pomeriggio della zona della stazione Termini, a Roma. Un ristorante etnico lì vicino, infatti, è stato avvolto da un incendio improvviso che – stando a quanto ricostruito finora dai vigili del fuoco – sarebbe divampato dalla stessa cucina. Il fumo e le fiamme hanno poi invaso tanto sia la strada limitrofa al locale che le scale condominiali dell’immobile in cui il ristorante è di fatto incastonato, allertando i passanti che hanno allertato quanto prima i vigili del fuoco.

Questi ultimi sono giunti tempestivamente sul luogo e hanno provveduto a domare con relativa felicità le fiamme, e hanno poi conferito con i Carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante incaricati di indagare sull’accaduto: secondo quanto ricostruito finora, come accennato in apertura, pare che il rogo abbia avuto origine nel locale della cucina, ma le cause scatenanti sono tuttora da accertare con precisione. Pare che il personale di sala sia rimasto illeso, mentre il cuoco – che naturalmente si trovava nelle cucine, dove per l’appunto sono divampate le fiamme – se l’è decisamente vista brutta: intossicato dal fumo, l’uomo è stato salvato dall’intervento dei vigili del fuoco e successivamente trasportato in codice rosso dall’ambulanza del 118 al policlinico Umberto I.