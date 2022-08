Roma, incidente per Marco Travaglio: la sua auto finisce contro i tavolini di un ristorante

Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, è rimasto coinvolto in un piccolo incidente stradale in pieno centro a Roma.

di Luca Venturino 1 Agosto 2022

“Io sto bene, la macchina un po’ meno”: queste le parole con cui Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, ha voluto rassicurare coloro che lo hanno contattato per sincerarsi delle sue condizioni in seguito a un piccolo incidente stradale che lo ha visto protagonista. Stando a quanto trapelato, infatti, attorno alle ore 12 e 30 di sabato 30 luglio il giornalista, che si trovava a bordo della sua Smart, sarebbe stato tamponato da una BMW mentre percorreva via Luigi Santini a Trastevere, nel pieno cuore di Roma.

Pare che il contatto tra le due autovetture sia stato abbastanza violento da aver fatto perdere a Travaglio – per almeno una manciata di secondi – il controllo della sua macchina. A questo punto, probabilmente nel tentativo di evitare l’impatto con un’altra vettura, pare il giornalista abbia sterzato bruscamente colpendo tuttavia alcuni dei tavolini piazzati all’esterno di un ristorante lì vicino, buttandoli a terra. Al di là dei danni agli stessi tavolini, il tutto si è risolto in pochi secondi: nessuno dei due conducenti ha riportato ferito o conseguenze di alcun tipo, nessuna altra autovettura è stata colpita o tamponata e nessun passante è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’ambulanza e gli agenti della Polizia Locale, che si sono immediatamente messi al lavoro per stabilire la dinamica dell’accaduto.