Roma, José Mourinho riceve dal rivale una bottiglia di vino da 535 euro

In occasione della gara di andata tra Leicester e Roma, José Mourinho ha ricevuto dall'allenatore avversario una bottiglia di vino speciale.

di Luca Venturino 6 Maggio 2022

Sul campo da gioco vale tutto, ma ecco che allo scadere dei novanta minuti il rispetto reciproco scavalca qualsiasi rancore dettato dallo spirito agonico: lo scorso giovedì, in occasione della gara d’andata valida per le semifinali di Uefa Conference League tra Leicester e Roma, l’allenatore inglese Brendan Rogers ha voluto omaggiare il mister giallorosso, José Mourinho, con una bottiglia di Barca Velha dal valore di 535 euro.

Va specificato che il pensiero del tecnico britannico, decisamente brillante, deriva da una lunga tradizione inaugurata dallo stesso Special One: Mourinho, che di fatto è un grande appassionato del buon vino, è conosciuto anche per la sua abitudine di regalare una bottiglia all’allenatore avversario. La tradizione nacque all’epoca della sua prima iconica permanenza sulla panchina del Chelsea, all’inizio degli anni 2000, quando di fatto era solito scambiarsi i vini con Sir Alex Ferguson, allora allenatore del Manchester United e suo rivale sia nella lega domestica che in Europa.

A più di un decennio di distanza, quando Mourinho finì per sedersi sulla panchina dei Reds, decise di rinnovare la tradizione donando a Ferguson, ormai ritirato, proprio una bottiglia di Barca Velha, che di fatto è il vino preferito del tecnico portoghese. Senza ombra di dubbio Rogers lo sapeva bene: all’epoca del Chelsea, infatti, era il vice dello Special One, e oltre ad aver imparato i trucchetti del mestiere deve aver memorizzato anche i gusti del suo mentore.