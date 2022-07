Roma, la cucina era infestata da blatte: chiuso un ristorante in zona San Giovanni

di Luca Venturino 14 Luglio 2022

Una vera e propria invasione di blatte in cucina, da unire a condizioni di sporcizia generale (seppur non ci sarebbe quasi bisogno di sottolinearlo – dopotutto, le due cose viaggiano sovente sullo stesso binario). Stiamo facendo riferimento a quanto scovato dagli agenti delle forze dell’ordine durante un controllo di routine in un ristorante situato nella zona di San Giovanni, a Roma: più precisamente le ispezioni, che come anticipato hanno fatto emergere una serie di gravi insufficienze dal punto di vista igienico e sanitario, sono state condotte dagli agenti del VII Gruppo Appio.

Importante notare che, trattandosi di un semplice controllo di routine, non erano stati nemmeno informati i colleghi appartenenti ai reparti sanitari – le condizioni di sporcizia erano tali che non è stato necessario l’occhio di uno o più esperti per notarle. Una volta completata l’ispezione, gli agenti delle forze dell’ordine hanno proceduto con l’informare quanto prima il personale della Asl Roma 2 che, analizzato il rapporto redatto dalla polizia, ha infine deciso di disporre la chiusura temporanea del locale in questione – che di fatto rimarrà con la serratura abbassata finché le condizioni igienico sanitarie non saranno considerate nella norma. Gli agenti, inoltre, hanno elevato alcune sanzioni per una serie di irregolarità amministrative emerse durante i controlli, come la mancanza di requisiti previsti per le attività di cottura dei cibi.