La manifestazione (non autorizzata) a Roma di IoApro otterrà alla fine ciò che voleva: i protestanti verranno ricevuti dal Governo Draghi.

Secondo le ultime notizie, una delegazione composta da Umberto Carriera, l’Avv Nannelli e Stefano Agnesini, sta per essere ricevuta al MEF dal Governo Draghi.

La manifestazione era stata annunciata alcuni giorni fa: i ristoratori e commercianti che aderiscono al movimento di IoApro hanno annunciato tramite i loro social una nuova protesta: a presentarsi a Montecitorio hanno risposto 20mila persone, pronte a circondare il Parlamento.

Anche se le loro intenzioni erano dichiarate come pacifiche, sono stati lanciati durante la manifestazione, bombe carta, petardi e bottiglie. Infatti, insieme ai ristoratori, hanno preso parte alla protesta anche no vax e neofascisti di CasaPound, che hanno contribuito a creare tensioni e scontri con la Polizia. Al momento, risultano bloccate a piazzale Flaminio alcuni manifestanti, assediate dalle forze dell’ordine.

Era tutto prevedibile? Sì: questa manifestazione non è stata autorizzata dalla Questura e il motivo in realtà è semplice. Quel giorno, piazza Montecitorio era già stata “prenotata” da un’altra manifestazione, con un centinaio di partecipanti previsti. La richiesta avanzata dal movimento di IoApro non poteva pertanto essere accolta.

Sebbene i ristoratori e gli esercenti che hanno partecipato all’iniziativa si siano dichiarati estranei ai tafferugli, almeno hanno ottenuto ciò che volevano: essere ascoltati. Anche se, intanto, la città sembra più che altro sotto assedio.

[ Fonte: Skytg24 ]