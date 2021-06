Roma: la gelateria Giolitti apre un nuovo locale a Tokyo

La gelateria Giolitti, dopo essere stata anche lei vittima della crisi economica scatenata dalla pandemia da Coronavirus, ha deciso di aprire un nuovo locale a Tokyo.

La gelateria-pasticceria Giolitti ha creato appositamente un profilo su Facebook e uno su Instagram per il nuovo Giolitti Japan, il nuovo locale nipponico del brand. Nei post pubblicati la gelateria si presenta dicendo “Piacere di conoscervi tutti in Giappone, siamo una gelateria di lunga data” (in effetti è aperta sin dal 1900).

Si sa già che la prima gelateria Giolitti giapponese aprirà i battenti nella zona di Shinjuku, una delle zone commerciali più trafficate di Tokyo e sede di una delle stazioni con maggior affluenza (si trova a poca distanza a piedi dall’uscita della biglietteria di Shinjuku Est).

Sempre sui social, Giolitti Japan ha invitato i futuri clienti a provare il loro gelato realizzato con le loro ricette tradizionali, tramandate sin dalla fondazione della gelateria. Per quanto riguarda l’immagine nel post, la gelateria Giolitti spiega che si tratta di uno dei prodotti realizzati in Italia e pertanto potrebbe avere un aspetto leggermente diverso da quelli che si troveranno in vendita nel Shinjuku Store.

Inoltre ricorda che l’orario di apertura sarà dalle 11 alle 21.

Qui il post su Facebook dove è stato dato l’annuncio: