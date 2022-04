Roma, Lucciano’s apre la sua prima gelateria in Europa vicino alla Fontana di Trevi

di Luca Venturino 12 Aprile 2022

Lucciano’s nacque quasi come hobby nell’ormai lontano 2011 in Argentina, a Mar del Plata, da un’intuizione di Daniel e Christian Otero, e nel giro di appena un decennio ha aperto 60 punti vendita, di cui 55 distribuiti in tutto il Sud America. L’idea fu quella di racchiudere il concept di gelato internazionale a quello artigianale italiano (tanto che la maggior parte delle materie prime impiegate arrivano proprio dallo Stivale), e pare dunque giusto che, per il suo primo approdo in Europa, Lucciano’s abbia deciso di puntare su Roma, aprendo in Via delle Muratte, dietro l’iconica Fontana di Trevi.

Daniel e Christian, padre e figlio, hanno deciso di puntare su di un’offerta ampia e attenta, che si approccia al mondo del gelato attraverso un’ottica imprenditoriale incentrata sull’analisi dei prodotti e della loro provenienza; ma sono riusciti a esplodere soprattutto con l’invenzione degli IcePops, piccole creazioni di diverse forme e colore che, nel 2013, gli Otero cominciarono ad affiancare alla tradizionale offerta di gelato sfuso. Tra i più iconici ricordiamo Tonio, un maialino con crema chantilly e venatura di biscotti, e i Minion del cartone animato ‘Cattivissimo Me’.

Nel contesto della Città Eterna, tuttavia, i laboratori di Lucciano’s hanno messo a posto un nuovo formato di IcePop creato ad hoc: il Colosseo. Questo “special guest”, insieme alle altre creazioni più iconiche, andranno ad accompagnare i gusti sfusi, che spazieranno dalla classica frutta (tutta vegana) a quelli come il Super Zabaione, il Cioccolato Luccianos con bon bon di nocciole e il Cioccolato bianco con Pistacchio Crock. Non mancherà, infine, il signature del forte legame con l’Argentina: Dulce de Leche con dulce de leche, una crema a base di latte Premium Argentino e variegato con dulche de leche fatto in esclusiva per Lucciano’s.