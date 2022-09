Roma, mangia un gelato seduto sulla fontana dei Catecumeni. Multato, si difende: “Non potevo”?

di Manuela 5 Settembre 2022

Fate molta, molta attenzione a dove mangiate o bevete nelle città d’arte. Se no può succedervi come a questo uomo che, seduto a mangiare un gelato sulla fontana dei Catecumeni di Roma, si è visto appioppare una multa di 450 euro. Al che si è giustificato con un classico “Non potevo?”, ma a nulla è servito.

La regola è semplice: non si mangia seduti sui monumenti. Almeno, adesso è così. Anni fa non era raro imbattersi in persone che mangiavano o bevevano seduti su questa o quella fontana, su questa o quella gradinata, anche solo per il fatto che, spesso stanchi dalla camminata, a nessuno piace mangiare in piedi e le panchine su cui sedersi di solito latitano.

Ma adesso non si può, specie se ti trovi in una città storica. Lo ha scoperto a sue spese il malcapitato che, in piazza della Madonna dei Monti, se ne stava beato e tranquillo a bere e mangiare un gelato seduto su un lato della fontana dei Catecumeni. Peccato che sul posto siano intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, intenti a un giro di controlli di routine.

Mentre stavano ispezionando locali pubblici ed esercizi commerciali (multando anche un minimarket colto in flagrante mentre vendeva bevande alcoliche oltre l’orario permesso), ecco che si sono imbattuti in questo uomo che mangiava un gelato seduto sulla fontana. Detto fatto: per lui multa di 450 euro, così come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

L’uomo ha provato a spiegare che non aveva capito che non poteva mangiare lì, ma le forze dell’ordine non hanno voluto sentire scuse: il turista americano di 55 anni ha dovuto pagare la multa in quanto ha violato il regolamento del decoro urbano, usando un monumento come se fosse una panchina.

[Crediti Foto | Galzu, Public domain, via Wikimedia Commons]