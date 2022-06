Roma, nasconde l’eroina nell’insalata: arrestata casalinga

di Luca Venturino 2 Giugno 2022

Sembrava un’innocua casalinga intenta a fare la spesa dal supermercato di quartiere, ma evidentemente qualcosa deve aver insospettito gli agenti della Caserma di Carabinieri di Tor Bella Monaca, Roma. Forse a far percepire qualcosa di sbagliato alle forze dell’ordine è stato il tentativo di fuga della signora in questione, piuttosto precipitoso e affrettato: appena dopo aver individuato i Carabinieri, infatti, la donna ha tentato di scappare salendo a bordo dell’autobus linea 20 Express in via dell’Archeologia – un sintomo di nervosismo che non è sfuggito agli agenti, che di fatto hanno deciso di seguirla per poi sottoporla a un controllo. A questo punto, però, viene legittimo chiederselo: se lo saranno aspettati di trovare dell’eroina nascosta tra le foglie dell’insalata?

Eh sì, perché una volta raggiunta la signora ed effettuato i controlli del caso, i Carabinieri hanno scovato, ben celati tra le foglie della lattuga, tre involucri contenenti la sostanza stupefacente in questione, per un peso complessivo di circa 305 grammi. La perquisizione è poi continuata presso il domicilio della donna, e anche in questo caso gli agenti hanno avuto di che segnalare: nei mobili della cucina sono infatti stati rinvenuti altri 2 involucri di eroina, cinque panetti di hashish (per circa 445 grammi), una bustina con alcuni grammi di marijuana, circa 40 millilitri di metadone e un bilancino di precisione. Noi, nel frattempo, ci chiediamo in quale corsia del supermercato abbia trovato tutta questa roba.