Roma, Ponte Milvio: lo storico cocomeraro Er Pistola chiude per far posto a un birrificio

di Manuela 25 Marzo 2022

Brutte notizie per Roma: sta per chiudere lo storico cocomeraro Er Pistola, quello del Ponte Milvio per intenderci. Al suo posto ci sarà un birrificio.

A Roma Er Pistola è un chiosco assai famoso: soprattutto nei mesi estivi era un punto di riferimento per la vendita di angurie. Tuttavia adesso il proprietario, Bernardino (noto a tutti come Dino), dopo anni e anni dietro al bancone, considerando che ha 76 anni, ha deciso di andare in pensione e ha ceduto la sua attività a un birrificio. Quindi niente più cocomeri nella piazza di Ponte Milvio, ma spazio alla birra.

Il chiosco era uno dei più antichi di Roma: era presente sul Ponte Milvio già nel 1917. A inizio degli anni Ottanta, poi, il padre di Dino lo aveva rilevato, vendendo frutta e verdura. Ben presto il chiosco divenne un punto di riferimento per il quartiere, soprattutto d’estate, quando fa caldo. Ed era frequentato anche da diverse star e vip, fra cui Renato Zero.

Nel 2017 venne deciso di “normalizzare” la piazza di Ponte Milvio, eliminando molti banchi. Tuttavia il XV Municipio decise di preservare alcuni chioschi storici in quanto considerati “elementi tradizionali della piazza”: fra di essi c’era, per l’appunto, Er Pistola. Il chiosco venne considerato un elemento tipico del folclore romano, soprattutto per quanto riguardava la vendita di cocomero durante l’estate. Inoltre era anche un punto di riferimento per tutti gli sportivi che frequentavano il Foro Italico.

[Crediti Foto | Livioandronico2013, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons]