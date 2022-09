Roma: prenotano il ristorante senza dire che è per un matrimonio per risparmiare

Succede a Roma: coppia di sposi prenotano il ristorante per un pranzo di nozze, ma senza dire che era per un matrimonio in modo da risparmiare. Ma il ristoratore protesta.

di Manuela 24 Settembre 2022

Vuoi risparmiare sul pranzo di nozze? Basta che dici al ristorante che quel pranzo prenotato con amici e parenti non è per un matrimonio. È quanto successo a Roma: una coppia ha prenotato un quello che era praticamente un pranzo di nozze al ristorante, ma non dicendo al ristoratore che era per un matrimonio. E ovviamente, quando la cosa è saltata fuori, il ristoratore si è un po’ imbufalito.

Il ristorante in questione si trova sull’Appia Antica. La neo coppia aveva paura che il ristorante facesse un prezzo più alto se avessero detto che quello era un pranzo di nozze e così semplicemente hanno prenotato per loro e per un tot di invitati senza dire che era per un matrimonio.

Gli sposi avevano precedentemente chiamato diversi locali di Roma, rimanendo però in una delle zone non proprio economiche della città. Non appena i due accennavano al fatto che fosse un pranzo di nozze, ecco che il menu alla carta spariva, mentre comparivano proposte da matrimonio a prezzi più alti.

Così l’idea geniale: prenotiamo un pranzo di nozze senza dire che è un pranzo di nozze. Solo che poi i due si sono presentati con tanto di abiti da matrimonio, con i loro venti invitati che festeggiavano le nozze insieme a loro. Al che il titolare si è un attimo arrabbiato, anche perché vedendoseli arrivare con tanto di abiti nuziali si sarà sentito un po’ preso in giro: avrebbero dovuto dirgli prima che quello era un pranzo di matrimonio.

Il ristorante, infatti, potrebbe avere qualche problema a servire più di 20-30 persone con un menu alla carta, con ciascuno che chiede cose diverse. Inoltre gli altri clienti potrebbero aver da ridire sul fatto dover condividere la sala con i festeggiamenti e il caos che di solito un matrimonio provoca.