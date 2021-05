Roma: riapre la Terrazza di Marco Ciampini

A Roma riapre una delle terrazze più popolari: la Terrazza Ciampini, “inserita” fra Piazza di Spagna e il Pincio in Piazza Trinità dei Monti.

Dopo la chiusura forzata causa pandemia, il ristorante, che è anche bar e lounge, torna ad accogliere i commensali sotto la guida di Marco Ciampini, titolare ed executive chef.

“Ripartiamo con ottimismo – commenta Marco Ciampini – e con la consapevolezza di ciò che siamo. Continueremo a dare ai clienti la genuinità ma anche la ricercatezza della nostra cucina, in un ambiente elegante ma allo stesso tempo semplice, con un menù in grado di soddisfare le esigenze più diverse del cliente, che non rinuncia alla tradizione romana e far trascorrere momenti della giornata piacevoli, dalla colazione fino alla cena”.

La famiglia Ciampini opera nella ristorazione romana dal lontano 1931, quando i nonni di Marco, Giuseppe e Francesca, fondarono il “Tre Scalini” di Piazza Navona.

Fonte: Askanews