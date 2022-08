Roma, rilevati batteri escherichia coli ed enterococchi in acqua: bagno vietato a Nettuno

di Luca Venturino 22 Agosto 2022

Vietato fare il bagno alla spiaggia dei Marinaretti, situata tra il comune di Anzio e quello di Nettuno, ad appena una manciata di chilometri dal centro cittadino di Roma: secondo gli esiti di un campionamento dell’acqua effettuato nella giornata del 16 agosto da Arpa Lazio, infatti, nel tratto di mare in questione sono risultati valori eccessivamente alti dei batteri escherichia coli ed enterococchi. Le autorità governative locali hanno dunque provveduto a ordinare il divieto di balneazione: ricordiamo, in questo contesto, che i sintomi seguenti a un eventuale contagio da e. coli sono diarrea – anche con tracce di sangue -, crampi addominali, nausea e anche vomito.

Le prossime mosse, per le forze dell’ordine locali, saranno di effettuare controlli per verificare la “regolare apposizione dei cartelli di divieto di balneazione nell’area interessata”, come si può leggere nel testo dell’ordinanza in questione. “La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi degli stabilimenti interessati ed in luogo ben visibile, per tutto il periodo interessato dal divieto, affinché gli utenti si astengano dalla balneazione. L’avviso, con cui viene data informazione ai bagnanti del divieto di balneazione e precisandone le ragioni, dovrà essere ubicato in posizione facilmente accessibile e nelle immediate vicinanze dell’area dove la balneazione è vietata”.