Roma, rissa al ristorante coinvolge turisti e camerieri: sette denunce

I Carabinieri di Roma sono intervenuti per sedare una rissa tra turisti e camerieri in un ristorante della Capitale.

di Luca Venturino 19 Aprile 2022

Cinque turisti contro due camerieri: no, non si tratta dell’ultima serata matta al Fight Club (non che questo esista, sia ben chiaro), ma di quanto realmente successo in un ristorante di via Andrea Doria, nel quartiere Prati di Roma. Le forze dell’ordine locali sono infatti state allertate da decine di chiamate arrivate intorno alla mezzanotte che, di fatto, denunciavano un gruppo di persone coinvolte in una grossa rissa in strada. Al loro arrivo, gli agenti dell’Arma dei Carabinieri hanno trovato sette persone intente a darsele di santa ragione.

La litte, apparentemente scoppiata per futili motivi, è scoppiata in un ristorante etnico e ha coinvolto cinque turisti e due camerieri del locale in questione. I militari dell’arma della compagnia Roma Trionfale e quelli del nucleo radiomobile, allertati come accennato in apertura dalle chiamate dei residenti del quartiere, sono quindi intervenuti per sedare la rissa: una volta calmate le acque, i sette sono stati identificati e poi accompagnati all’ospedale più vicino per ricevere le cure mediche del caso.

Dopo aver ascoltato le testimonianze dei turisti e dei due camerieri, i militari hanno appreso che la lite è di fatto nata all’interno del locale di via Andrea Doria per poi degenerare e spostarsi tra le strade della Capitale. I sette sono infine stati denunciati per rissa e lesioni.