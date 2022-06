Roma: Roberto Wirth dell’Hotel Hassler si è spento a 72 anni

di Luca Venturino 6 Giugno 2022

Roberto Wirth, proprietario dell’iconico Hotel Hassler di Roma, si è spento all’età di 72 anni compiuti per un probabile infarto. Sordomuto e in grado di leggere il labiale in cinque lingue, il signor Wirth rappresentava la quinta generazione di una vera e propria dinastia di albergatori svizzeri: i suoi funerali si terranno nella mattinata di martedì 7 giugno alle ore 11, a Trinità dei Monti.

Wirth era anche proprietario del luxury resort Borgo Bastia Creti, in Umbria, e dell’antica residenza di lusso risalente alla seconda parte del XVIII° secolo Parco del Principe, in Toscana; più recentemente, nel 2018, era inoltre diventato proprietario anche dell’Hotel Vannucci a Città della Pieve, in Umbria. Ciononostante il cosiddetto gioiello di famiglia era il sopracitato Hotel Hassler, situato in cima alla scalinata di Piazza di Spagna, nel cuore dela Capitale. Nel corso della sua storia l’hotel riuscì a confermarsi come naturale punto d’incontro dell’élite politica, economica e anche culturale tanto dell’Italia quanto del resto del mondo: basti pensare a quanto il Presidente degli Stati Uniti d’America Dwitght Eisenhower trasformò una delle sue suite nel proprio studio privato prima della guerra; o a quanto il Re di Svezia Gustaf invitò il suo chef pasticcere al proprio palazzo di Stoccolma per poter gustare il suo zabaione.