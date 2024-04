Roma: Salvatore Bianco é il nuovo chef della Terrazza dell’Eden

Dopo tredici anni saldamente alla guida della cucina de Il Comandante dell’hotel Romeo, dove si è guadagnato la stella Michelin nel 2012, chef Salvatore Bianco lascia Napoli e si avventura nella capitale, sempre in una struttura parte di un grande albergo di lusso. L’Hotel Eden Dorchester Collection gli ha infatti affidato la responsabilità della proposta gastronomica di tutta la struttura, che comprende il Giardino Ristorante e il fine dining La Terrazza, dove si avvicenderà al precedente chef Fabio Ciervo. La missione, per quanto alla portata viste le esperienze di Bianco, sembra evidente: recuperare il riconoscimento della stella Michelin, ottenuto nel 2017 a pochissimi mesi dalla riapertura dopo un importante lavoro di ristrutturazione, e perso proprio nella più recente edizione della guida gommata.

Chi è Salvatore Bianco

Classe 1978 e originario di Torre del Greco, la formazione di Salvatore Bianco è profondamente marchesiana, avendolo prima conosciuto al relais L’Albereta in Franciacorta per poi ritrovarlo nella sua apertura romana, l’Osteria dell’Orso, dove resterà cinque anni diventando sous-chef. Al suo arrivo a Napoli si guadagnerà la stella nel 2012 (nel 2011 Il Comandante era nel novero delle “stelle promesse”, con Andrea Aprea in cucina), che manterrà fino ad oggi, con una cucina di stretta osservanza campana, declinata con eleganza, passione, e tecnica impeccabile ma mai esasperata. “Sono orgoglioso di dare il mio contributo all’offerta gastronomica dell’Hotel Eden, un albergo che rappresenta l’eccellenza dell’ospitalità a Roma e nel mondo. Qui ho trovato una casa e un senso di famiglia che per me sono fondamentali. Sono davvero molto onorato di poter far parte di una squadra professionale come quella di Dorchester Collection, conosciuta in tutto il mondo per il suo servizio impeccabile. Ringrazio il General Manager Mirko Cattini per avermi dato questa bellissima opportunità.” Questo il commento di chef Bianco sulla nuova collaborazione.

Il nuovo percorso della Terrazza

Se è legittimo ipotizzare che questo nuovo corso gourmet dell’Hotel Eden Dorchester Collection abbia come obiettivo di far tornare a brillare una stella Michelin sull’insegna ammiraglia della struttura, visto il prestigio della casa e la vista mozzafiato che il ristorante La Terrazza offre ai suoi ospiti, si può immaginare che non ci si neghi nemmeno ambizioni bistellate, anche se al momento il GM Cattini si attiene a dichiarazioni di circostanza, svelando poco: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’Executive Chef Salvatore Bianco. Il suo spirito di squadra e la sua esperienza di successo lo rendono il candidato ideale per guidare la brigata dell’albergo verso nuovi traguardi, segnando un capitolo nuovo ed emozionante nell’evoluzione culinaria dell’Hotel Eden. Siamo certi che le nostre proposte innovative e sostenibili, con la sua filosofia di cucina incentrata sulla valorizzazione del territorio, la ricercatezza degli ingredienti e la tecnica di lavorazione della materia prima, continueranno a superare le aspettative dei nostri ospiti”.