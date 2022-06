Roma, schiamazzi e vendita di alcolici fuori orario: chiusi 9 locali nel quartiere universitario

Nove locali nei paraggi del quartiere universitario di Roma sono stati chiusi per 15 giorni per schiamazzi e vendita di alcolici fuori orario.

di Luca Venturino 15 Giugno 2022

L’eco della movida universitaria non pare essere gradito ai Carabinieri della compagnia di Roma Parioli: questi ultimi, infatti, hanno proposto al Municipio la chiusura di ben nove bar, pub e altri locali notturni situati nei paraggi di piazza Bologna e quartiere Nomentano, zone tradizionalmente frequentate dagli studenti delle università romane e adiacenti, di fatto, al centro del quartiere universitario. Nello specifico, gli agenti delle forze dell’ordine sono formulato la proposta in questione a causa del chiasso e della vendita di alcolici oltre l’orario consentito dalle norme di legge – violazioni del Regolamento di Polizia Urbana emersi in una serie di controlli effettuati dagli stessi agenti.

Il provvedimento proposto dai Carabinieri è stato accolto e poi firmato dal direttore de Il Municipio di Roma Capitale, che di fatto ha disposto la chiusura delle attività commerciali di cui sopra per quindici giorni. “I provvedimenti, che decorreranno da oggi, giorno successivo alla notifica, sono stati emessi dal II Municipio su proposta dei Carabinieri della Compagnia di Roma Parioli, a seguito delle numerose e reiterate violazioni del Regolamento di Polizia Urbana, accertate dai militari nel corso di servizi finalizzati al contrasto della ‘mala movida’ effettuati in diversi fine settimana nell’area del quartiere Nomentano – Piazza Bologna” si legge in una nota emessa dalle stesse forze dell’ordine. “L’attività, rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”.