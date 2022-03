Roma: scontro fra gli ultras in un pub, la Digos ferma 4 tifosi

di Manuela 18 Marzo 2022

A Roma si è scatenata una rissa in un pub a causa di alcuni ultras: sono volate le sedie, ma alla fine la Digos è riuscita a fermare 4 tifosi. Tutto è accaduto nel pub Shamrock che si trova fra via dei Fori Imperiali e il Colosseo.

Un paio di sere fa, alcuni tifosi della Roma sono entrati nel pub Shamrock (molto noto nella capitale) dove si trovavano un gruppetto di ultras olandesi del Vitesse. I tifosi romani sono entrati per provocare gli ultras olandesi, notoriamente abbastanza irascibili.

Il risultato è stato quello che potete immaginare: nei video registrati da alcuni degli avventori, si vedono tavoli e sedie che volano. La rissa, poi, si è estesa anche all’esterno, questo almeno fino a quando non sono arrivati gli agenti della Digos che, in assetto antisommossa, hanno placato la situazione.

Al momento, pare che la Digos abbia fermato 4 tifosi romanisti: sono stati denunciati per violenza privata. Inoltre per loro si prevede il Daspo sportivo da parte del Questore: per diverso tempo non potranno mettere piede allo stadio.

Intanto le forze dell’ordine continuano a visionare sia i video girati dai tifosi responsabili dell’aggressione, sia quelle delle videocamere di sorveglianza della zona: si cercano altri responsabili.

Sempre a Roma, a febbraio una rissa in un pub fra sei persone aveva avuto come esito l’arresto di due delle persone coinvolte.