Roma, Soho House inaugura La Cecconi’s Terrazza

di Marco Locatelli 15 Marzo 2022

Dopo Londra, Hollywood e New York, La Cecconi’s Terrazza arriva anche a Roma, all’interno del Soho House, un esclusivo club per creativi ricavato all’interno di un edificio di dieci piani in Via Cesare De Lollis, nel quartiere di San Lorenzo.

Sulla terrazza panoramica a 360 gradi sulla Capitale gli ospiti troveranno quindi un bar, ristorante e una piscina da 15 metri.

“Il cibo italiano è amato in tutto il mondo e da circa vent’anni i nostri membri possono godere dell’autentica cucina veneziana del Cecconi’s e della sua calorosa ospitalità. Portare questo tanto amato ristorante in Italia per i nostri members romani rappresenta per me un momento speciale e spero di renderli orgogliosi,” dice Nick Jones, fondatore e CEO della Soho House.