Roma, sparatoria in un bar della via Tiburtina: due arresti

Un bar della via Tiburtina, a Roma, è stato teatro di una sparatoria in cui è rimasto ferito un 35enne. I colpevoli sono stati arrestati.

di Luca Venturino 21 Luglio 2022

Che sarebbe stata una serata particolarmente bollente lo si poteva intuire prima che cominciassero a fischiare i colpi di pistola. I due uomini che hanno poi dato inizio alla sparatoria, entrambi pluripregiudicati, si erano già presentati al bar in cui si è consumato il tutto, lungo la via Tiburtina di Roma, per bere numerose birre. Una volta trangugiate, avevano preso a inveire animatamente con i clienti presenti fino a trovare un qualcuno che, evidentemente, doveva stargli particolarmente antipatico – tanto che hanno estratto delle armi da fuoco e cominciato a sparare ad altezza uomo.

Ma facciamo un passo indietro: stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, la discussione tra i due e la vittima si sarebbe spostata fuori dal locale: qui, però, sembrava che i tre fossero riusciti a raggiungere una tregua. La vittima, un ragazzo di 35 anni, stava allontanandosi quando i due, saliti su di uno scooter, l’hanno richiamato per poi estrarre delle pistole e sparare diversi colpi nella sua direzione, ferendolo a un polpaccio. I due violenti sono scappati nel tentativo di far perdere le proprie tracce mentre il ragazzo ferito, grazie all’intervento del personale sanitario, è stato portato all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.

Le immagini registrate delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei presenti non hanno lasciato scampo ai due violenti: raggiunti dalle forze dell’ordine, sono entrambi stati arrestati per tentato omicidio, porto abusivo di armi, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato – uno dei due, infatti, ha opposto una resistenza violenta all’arresto, ferendo i poliziotti e danneggiando la volante.