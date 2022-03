Roma, Stefano Callegari lancia la pizza con i bastoncini di pesce (come quella surgelata)

di Luca Venturino 1 Marzo 2022

Pizza con i bastoncini di baccalà, proprio come quella surgelata: l’intuizione (che sa di lucida follia, ma nel senso buono) è tutta di Stefano Callegari, pizzaiolo di Roma celebre per aver inventato il Trapizzino e il cui nome è stato associato per anni a Sforno prima che lasciasse il progetto. Ora patron di Sbanco, pizzeria nel quartiere Appio-Latino, Callegari torna a sperimentare con impasti e ingredienti, e tira fuori dal cappello magico una versione riveduta e corretta della pizza con i bastoncini.

“Scuola Callegari insegna che non esiste il bianco e nero ma un’infinità di sfumature di grigio” si legge sulla pagina Facebook di Sbanco. “Spesso il trash food ha basi solide e intuizioni geniali e da Sbanco la gola è religione. Come diciamo sempre a Roma, 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙨𝙚 𝙨𝙘𝙝𝙚𝙧𝙯𝙖 𝙗𝙞𝙨𝙤𝙜𝙣𝙖 𝙚𝙨𝙨𝙚 𝙨𝙚𝙧𝙞!”. Ecco dunque la pizza special del mese di marzo, realizzata con crema di ceci, bieta ripassata in padella con aglio, olio e peperoncino, fiordilatte, bastoncini croccanti di baccalà e polvere di peperone di Senise.

Va detto che, per ora, la pizza ai bastoncini è realtà solamente in Germania: nata come pesce d’aprile dopo che un utente di Twitter l’aveva richiesta all’azienda Dr. Oetker, il piatto ha raccolto consensi e ha cominciato ad apparire nei reparti frigo dei supermercati tedeschi, anche se in edizione limitata.