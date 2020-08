Roma: sul Ponte Milvio arriva il primo store Aperol Spritz della città

Se vi trovate dalle parti della movida di Roma nord, avrete un altro punto di riferimento dove fare una pausa: su Ponte Milvio apre Spritzerò, il primo store Aperol Spritz della città. Questo flagship store è destinato a diventare il più importante (almeno per ora) della start up di origine napoletana Spritzerò, un tempo Apperò, ovviamente il tutto in collaborazione con Aperol Spritz.

Come da consuetudine, il format sarà sempre lo stesso: ci saranno 10 tipi diversi di spritz, serviti in 3 diversi formati di bicchieri ovviamente con 3 prezzi differenti. Il tutto con le arachidi in guscio servite gratuitamente per accompagnare l’aperitivo.

Davide Schiano Lo Moriello, Ceo di Spritzerò Aperitivo Italiano, si è dichiarato entusiasta di aprire questo primo store al di fuori della loro regione (questi Spritz Bar sono attivi a Napoli e in Campania da tre anni). Il Ceo ha anche annunciato che aumenteranno la loro capacità di servizio e anche il numero di serate evento in collaborazione con Aperol.

In particolare, si sa già che nello Spritzerò di Ponte Milvio ci saranno due spritz speciali dedicati al Lazio e alla Roma, rispettivamente azzurro e rosso e saranno a base di vodka al passion fruit. Come gli altri Spritzerò, anche quello romano sarà plastic free: bicchieri e cannucce saranno in bioplastia di acido polilattico, il Pla. L’inaugurazione si terrà il 7 agosto alle ore 19 (pare che ci saranno spritz gratis fino alle 20, ma ci auguriamo che non ci saranno assembramenti come accaduto qualche giorno fa sempre a Roma a causa di spritz a 2 euro).