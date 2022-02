Roma, Tammy Abraham incontra quattro tifosi delusi e offre loro la cena al ristorante

di Luca Venturino 17 Febbraio 2022

Tammy Abraham continua a farsi amare dai tifosi giallorossi: nonostante la sua prima stagione alla Roma sia stata segnata da periodi di relativa magra e anche un pizzico di sfortuna con i pali e le traverse colpite, il centravanti inglese pare sempre più un punto fermo nel volto della squadra di Mourinho.

Dopo essere rimasto a secco nelle gare con Genoa e Inter, quest’ultima valida per la semifinale di Coppa Italia, Abraham ha voluto consolarsi con una cena insieme alla fidanzata a La Matricianella, ristorante nel cuore del centro di Roma tra Piazza di Spagna e via della Fontanella Borghese. Proprio qui, ha incontrato quattro tifosi giallorossi che gli hanno fatto i complimenti per la stagione, ma che non hanno potuto nascondere la delusione per il 2-0 rimediato a San Siro. Il numero 9, dopo essersi scattato un selfie, ha dunque pensato di farsi perdonare offrendo loro la cena.