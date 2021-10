Roma, torna la Festa delle Birre Artigianali da Eataly

di Marco Locatelli 5 Ottobre 2021

Dal 7 al 10 ottobre a Roma torna la tradizionale Festa delle Birre Artigianali, organizzata presso Eataly. La novità di quest’anno è che la festa si svolgerà anche all’aperto, negli ampi spazi del parcheggio di fronte all’edificio di Eataly Roma.

Per poter accedere alla festa sarà necessario esibire il Green Pass all’ingresso e le entrate saranno contingentate per garantire il distanziamento interpersonale fra i presenti.

Protagonisti dell’evento – oltre ovviamente alla birra artigianale – street food e tanta musica. Lo spazio è aperto dalle 18 all’1 di notte da giovedì 7 ottobre a domenica 10 ottobre.

Tra le birre artigianali proposte, una selezione di Beerfellas con birre craft dalla Germania, dal Regno Unito e dell’Italia. Non mancheranno birre gluten free di Birrone, Antikorpo, Les Bières Du Grand San Bernard e Lucky Brewse e la birra a metro zero prodotta dal birrificio di Eataly che produce 50 mila litri di birra all’anno. Altri birrifici presenti: Oxiana, Alta Quota e Beersolution che proporrà le birre di Vertiga, Busa Dei Briganti, LA Brewery, Losa, Evoqe Brewing, La Fucina.

Le birre artigianali saranno abbinate alle specialità di tanti ospiti d’eccezione: i sandwich di Phil’s, lo gnocco fritto di Mozao, i panini di Apulia, i fritti di Scottadito, i gelati Monteforte.

Da venerdì ci sarà inoltre il Beer Trail: docenti e degustatori accompagneranno gli appassionati in un tour di quattro tappe presso i birrifici presenti all’evento. Il tour include 4 tappe con due birre in degustazione ad ogni postazione. Per maggiori info visitare il sito ufficiale.