Roma; tre coppie di maestri, tre locali e tre aperitivi perfetti: ecco l’evento di giugno

Tre coppie di maestri hanno ideato tre aperitivi perfetti da gustare in tre cocktail bar di Roma per tutto il mese di giugno.

di Luca Venturino 1 Giugno 2022

Tre coppie di maestri della mixology e del food, tre cocktail bar di Roma e tre idee di aperitivo perfetto: questo il sunto dell’iniziativa promossa da Pallini SpA, azienda romana nata con la produzione di sciroppi a base frutta e prodotti della tradizione liquoristica, e dal GIN No.3, che di fatto occuperà l’intero mese di giugno. Insomma, non parliamo di trinità per non essere blasfemi, ma d’altra parte ignorare il simbolismo sarebbe impossibile.

La prima coppia, formata da Virginie Doucet & Ginevra Antonini, si troverà al Tre De Tutto nella zona di Garbatella: la loro proposta food&drink, acquistabile alla cifra di 14 euro, consiste rispettivamente nell’ARANGIN-A, un arancino burro e alici con un cuore cremoso e intenso al risotto al burro e parmigiano accompagnato da filetti di acciuga e limone di Amalfi; e nel GIN’A, un drink che declina la dolcezza delle mandorle, la bontà delle albicocche e il profumo del cardamomo con il No.3 London Dry Gin. Al Pastificio San Lorenzo, situato nell’omonimo quartiere, Federico Tomasseli & Francesca Barreca vi aspetteranno per proporvi un Casanova Negroni, pensato per essere più gentile al palato rispetto al Negroni classico grazie all’aggiunta di Sake e Lemongrass; e una Tartare di fassona alle erbe, pane al burro di funghi shiitake e colatura di alici: una bis acquistabile al prezzo di 15 euro.

Ultimi ma non certo per importanza, Massimo D’Addezio & Marco Martini presenteranno le proprie creazioni (al prezzo di 20 euro) al Cocktail bar del Marco Martini Restaurant. Qui, infatti, i clienti potranno degustare il Pim Pum Pam, un drink che sfrutta la freschezza sorprendente della passiflora per accompagnare il carattere del No.3 London Dry Gin, culminando poi con il timbro delle 3 gocce di tintura madre di 3 differenti tipologie di peperoncini estratti dall’alcol; abbinandolo al French toast con sgombro ajo, ojo e peperoncino: si tratterà di una ricetta che unisce il classico french toast al famoso ajo ojo e peperoncino attraverso la mediazione dello sgombro e di una crema di aglio nero.