Roma, troppi clienti oltre il limite consentito: pub chiuso per cinque giorni

Un pub di Frascati, a pochi passi da Roma, è stato chiuso per 5 giorni per mancato rispetto delle norme anti Covid.

di Luca Venturino 27 Aprile 2022

Erano ben in sedici oltre il limite massimo di clienti consentito dalle norme anti-Covid ancora in regola. Il risultato? Locale chiuso per cinque giorni per ordinanza del questore. È quanto successo in un pub nel comune di Frascati, a pochi passi da Roma, in seguito a una serie di ispezioni esercitate dagli agenti del locale commissariato di polizia insieme agli uomini del reparto prevenzione crimine nelle zone del centro storico di Frascati e Grottaferrata, sottoponendo i locali notturni sul territorio a controlli circa la sicurezza e il rispetto delle norme in vigore.

Al termine dell’operazione, gli agenti delle forze dell’ordine hanno identificato un totale di 227 persone e sottoposto a controllo 83 veicoli. Oltre alla chiusura del pub di Frascati di cui sopra, le attività di controllo amministrativo hanno portato anche alla stessa punizione per un bed & breakfast: la struttura ricettiva, infatti, non aveva comunicato alla questura il corretto numero di persone alloggiate all’intero e pertanto dovrà restare chiusa per un’intera settimana.