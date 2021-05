Roma, un topo mangia nel bancone gastronomia di un supermercato

Un grosso topo banchetta come se niente fosse nel bancone gastronomia di una supermarket di Prati, a Roma, di fronte agli increduli clienti (alcuni dei quali hanno evidentemente immortalato la scena surreale). Il video, nonostante risalga a due mesi fa, è cominciato a girare sui social solo in queste ore.

Al tempo dell’accaduto, infatti, il titolare del supermercato di viale Angelico pagò gli autori del video per evitare proprio che questo finisse nel mare magnum dei social. Eppure il video alla fine sul web ci è finito lo stesso.

“Non sappiamo ancora se denunceremo – spiega il titolare a La Repubblica – Non voglio giustificarmi, ma una cosa così in settant’anni che siamo lì non era mai successa: qui comunque siamo invasi dai topi”.

