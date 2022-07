Roma, vende più volte alcolici a dei minorenni: chiuso in bar in zona Montesacro

di Luca Venturino 22 Luglio 2022

Com’è che di dice? Perseverare è diabolico? Il titolare di un bar nella zona di Montesacro, a Roma, si è infatti guadagnato una certa notorietà tra le forze dell’ordine a causa della sua tendenza a vendere alcolici ai minorenni: l’episodio più recente è stato notato da alcuni agenti della locale stazione del III municipio durante un controllo nelle aree limitrofe. I militari avevano già più volte appurato la recidività dell’uomo nel somministrare bevande alcoliche ai minorenni, e pertanto viene da pensare che non si siano affatto sorpresi nell’averlo pizzicato ancora una volta.

Esaminati i rapporti dei Carabinieri, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi ha dunque proposto alle autorità comunali la revoca della licenza all’attività commerciale in questione: una richiesta a cui ha poi fatto seguito il provvedimento ufficiale di revoca dello stesso sindaco della Capitale. Il titolare del bar, un uomo di 53 anni, si è così trovato notificato del provvedimento in questione con conseguente obbligo di chiusura definitiva che, in caso di mancata osservazione, avrebbe portato alla chiusura coatta con l’apposizione dei sigilli e deferimento all’autorità giudiziaria. Occorre considerare, per di più, che negli ultimi tempi la prefettura sta dedicato particolare attenzione a quei territori e ambienti degradati o esposti a pericoli per la sicurezza pubblica, così come alle zone della movida universitaria.