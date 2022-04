Roman Abramovic ordina del sushi a Londra: lo scontrino è di 40 mila sterline

di Luca Venturino 12 Aprile 2022

Non vi è mai capitato di sperimentare quel tipo di voglia che vi fa fremere il sangue nelle vene, che vi lascia cupi e insoddisfatti finché non l’avete esaudita? Tipo, che ne so, vi trovate a Baku, la capitale dell’Azerbaigian, ma il vostro cervello (e il vostro palato) non può fare a meno di pensare al sushi di Londra. E allora quel pensiero, prima semplicemente fastidioso o inopportuno, diventa martellante, insopportabile, finché non cedete. Rimane solo un ostacolo: pagare lo scontrino. A meno che non siate Roman Abramovic.

L’imprenditore russo ed ex patron del Chelsea, infatti, non ha saputo dire di no alle sue voglie e ha ordinato del sushi a domicilio direttamente da Londra. Nulla di strano, direte voi… Peccato che si trovasse a 4500 chilometri di distanza, in Azerbaigian. Abramovic ha dovuto attendere più di cinque ore per il proprio pasto, ma vuoi mettere la soddisfazione di far tacere quella voglia irrefrenabile di cui abbiamo tanto parlato? Il cibo sarebbe costato “appena” 1200 sterline ma, una volta sommato alle spese per il volo, il trasporto e la relativa logistica il conto complessivo ammontava a più di 40 mila sterline. Però ehi, dopo essere sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento è comprensibile che volesse coccolarsi un po’.