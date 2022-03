Roncadin, azienda di pizze surgelate, acquisisce le pizze fresche di Ada Food

di Manuela 11 Marzo 2022

Avete presente Roncadin, l’azienda di Meduno (PN) e famosa per le pizze surgelate di alta qualità? Ebbene: ha deciso di inserirsi anche nel mercato delle pizze fresche da banco frigo. E lo ha fatto acquisendo Ada Food, azienda nota a sua volta per la produzione di pizze fresche.

Roncadin, tramite la controllata Isola srl, ha acquisito il 95% di Ada Food, azienda con sede a Sommacampagna (VR) e fondata più di 30 anni fa da Armando De Angelis.

Dario Roncadin, AD di Roncadin e adesso anche di Ada Food, ha dichiarato che sono orgogliosi di questa operazione che va a vantaggio di tutte e tre le aziende coinvolte. Roncadin, infatti, potrà così entrare nel settore delle pizze fresche grazie alla qualità e alle materie prima di Ada Food; Ada Food, dal canto suo, potrà avere nuova visibilità grazie ai contatti e ai sistemi di ricerca e sviluppo di Roncadin; Isla srl, invece, potrà svolgere il suo compito di acquisizione di piccole e medie imprese.

Anche Armando De Angelis, fondatore di Ada Food, sottolinea come questa acquisizione possa valorizzare il lavoro svolto finora dalla loro azienda a conduzione famigliare.

Attualmente Ada Food vanta un fatturato di 3,3 milioni di euro e venti dipendenti. Con il passaggio a Roncadin, la famiglia De Angelis manterrà il 5% delle quote, mentre Dario Roncadin diventerà l’AD dell’azienda. Inoltre Ada Food cambierà nome in Zero srl (il nome è un richiamo sia al punto di partenza sia al fatto che gli impasti freschi alimentari di solito sono conservati a temperature comprese fra o e 4°C).

In aggiunta, i primi progetti sono già in via di sviluppo. A breve verrà lanciato un nuovo prodotto, la Pinsa, la nota pizza romana. Inoltre l’azienda sarà presente anche a CIBUS 2022 con una nuova gamma di pizze realizzate insieme allo chef Renato Bosco, il quale per Roncadin aveva creato due pizze surgelate per la linea ExraVoglia, la Margherita e la Parmigiana.