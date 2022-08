Rovigo, era a pesca con gli amici ma viene portato via dalla corrente del Po: avviate le ricerche

Un 27enne è scomparso in provincia di Rovigo: durante una battuta di pesca nel Po è scivolato nel fiume e la corrente l'ha portato via.

di Luca Venturino 1 Agosto 2022

Doveva essere una semplice battuta di pesca con alcuni amici, ma un semplice attimo di distrazione ha trasformato il tutto in uno scenario potenzialmente drammatico: è quanto capitato a un ragazzo di 27 anni originario di Mordano, piccolo comune della città metropolitana di Bologna, mentre pescava con alcuni suoi amici in provincia di Rovigo. Il ragazzo, come vi abbiamo accennato, stava pescando nelle acque del fiume Po quando all’improvviso è scivolato in un punto più profondo: in pochi istanti la corrente del fiume l’ha travolto, portandolo via.

Gli amici, rimasti comprensibilmente impietriti, hanno cercato di attivarsi immediatamente per contattare i soccorsi e gli agenti delle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dai militari che hanno ascoltato il resoconto dei ragazzi in questione, il nostro protagonista sarebbe scivolato in maniera del tutto accidentale, mentre si esclude l’ipotesi che abbia accusato un malore improvviso che gli ha fatto perdere momentaneamente l’equilibrio, consegnandolo di fatto alla furia della corrente del Po. Gli agenti si sono dunque attivati per notificare la scomparsa del ragazzo anche ai colleghi dei comuni e delle provincie limitrofe: alle operazioni di ricerca stanno tuttora collaborando i vigili del fuoco di Bologna, Ferrara e Rovigo insieme a un gruppo di sommozzatori esperti.