Royal family: la torta di Natale preparata dal piccolo George

Chi prepara la torta di Natale nella Royal Family britannica? A sorpresa è il piccolo principe George a occuparsene. Come in ogni famiglia felice sotto le feste, anche a Buckingham Palace i bambini si mettono a pasticciare in cucina, e il principino George di Cambridge (terzo nella linea di successione al trono dopo suo nonno Carlo, principe di Galles e suo papà il principe William, duca di Cambridge,) non pare aver paura di sporcarsi le sue reali manine, proprio come un bambino qualunque.

Eccolo dunque, in una serie di foto natalizie diffuse direttamente sull’account Instragram ufficiale di Buckingham Palace, in una scena da famiglia riunita sotto le feste, mentre impasta con un cucchiaio di legno il suo Christmas pudding, sotto gli occhi attenti e amorevoli di papà, nonno e bisnonna, Sua Maestà la regina Elisabetta.

E, come si confa a un vero principino, il suo pudding natalizio verrà utilizzato per beneficienza: il risyltato della sua fatica culinaria, infatti, sarà assaggiato durante l’annuale appuntamento “Together at Christmas” della Royal British Legion, un’organizzazione di beneficenza britannica che fornisce supporto finanziario, sociale ed emotivo ai membri e ai veterani delle Forze Armate Britanniche, alle loro famiglie ed alle persone a carico.