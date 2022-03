Russia, i ristoranti e i locali sono rimasti senza prodotti a causa delle sanzioni

di Luca Venturino 28 Marzo 2022

I ristoranti e i locali in Russia stanno pagando lo scotto delle sanzioni (e della conseguente svalutazione del rublo): stando ai dati redati dalla Federazione dei Ristoratori e Albergatori della Federazione Russa, infatti, molte delle spedizioni di prodotti alimentari sono state del tutto interrotte, mentre altri operatori del settore hanno ridotto il periodo di rinvio dei pagamenti fino, in alcuni casi, ad annullarlo completamente.

Le tipologie di prodotti alimentari più colpite dal blocco della catena di approvvigionamento sono ingredienti come salse, sciroppi vari, zucchero e pasta; a cui va sommato l’interruzione della fornitura di pesce dalla Turchia. Per quanto concerne l’aumento dei prezzi, la categoria che immediatamente salta all’occhio è quella degli alcolici, il cui costo è aumentato del 30-80%. Per soddisfare le esigenze del mercato interno e allontanare gli spettri di una crisi alimentare, il ministero dell’Agricoltura russo ha proposto di azzerare i dazi all’importazione sugli ortaggi entro il 30 settembre: una decisione che sarebbe già stata presa in una riunione del Consiglio della Commissione economica eurasiatica.