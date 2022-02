Russia: imposti per legge limiti ai ricarichi sui beni alimentari primari

di Valentina Dirindin 12 Febbraio 2022

In Russia, d’ora in avanti, cucinare un borscht (la tradizionale zuppa a base di barbabietole), così come consumare altri beni alimentari considerati primari, potrebbe non costare più di un tot, visto che potrebbero essere imposti per legge limiti ai ricarichi. Sui beni socialmente significativi (circa 60 alimenti, tra cui verdure, latte, ricotta, kefir, burro, zucchero e pane) il Ministero dell’Industria e del Commercio ha detto che il margine non deve superare il 5%.

La nuova normativa sui ricarichi entrerà in vigore previo accordo tra i regolatori. A quanto riferiscono fonti interne, pare che il Ministero dell’Agricoltura voglia estendere ulteriormente il gruppo degli alimenti da non rincarare eccessivamente, prevedendo che questa misura non solo ridurrà il prezzo dei beni sugli scaffali, ma ridurrà anche l’inflazione. Ed è proprio questo tema ad allarmare le autorità, visto il rischio reale di aumenti di prezzo delle materie prime alimentari. Alla fine del 2021, l’inflazione in Russia è arrivata all’8,4% (il dato più alto dal 2015), e in particolare l’inflazione alimentare è stata del 10,6%.

D’altro canto, questa misura non piacerebbe troppo alle aziende, che andrebbero incontro a perdite di denaro anche significative. Limitare il margine al 5% sui prodotti più popolari è una buona decisione, ha detto a Izvestia Georgy Ostapkovich, direttore dell’HSE Center for Business Research. Questo approccio aiuterà i cittadini poveri, senza – a suo parere – danneggiare eccessivamente i commercianti, che potranno aumentare i ricarichi sui beni alimentari più di lusso.