Russia: la Dobry Cola pronta a sfidare la Coca Cola

di Luca Venturino 29 Agosto 2022

Coca Cola HBC AG, un imbottigliatore indipendente con sede in Svizzera – lo stesso che un paio di mesi fa annunciò che i suoi clienti in Russia erano “in procinto di esaurire le scorte” -, ha iniziato a produrre e vendere un’insospettabile Dobry Cola. Bene notare che, di fatto, Dobry è un marchio di succhi di frutta locale; mentre Coca Cola HBC, società separata da Coca Cola Co nonostante l’omonimia, ha recentemente dichiarato l’intenzione di esplorare l’estensione dei marchi locali esistenti. La stessa ditta, tuttavia, ha voluto sottolineare come questo nuovo prodotto non abbia alcun legame con la Coca Cola o con l’azienda madre (la Coca Cola Co, per l’appunto); nonostante quest’ultima sia proprietaria di una quota di partecipazione del 23% di HBC.

Dobry Cola non è la prima pretendente al trono dell’iconica bevanda gassata, né – con ogni probabilità – non sarà l’ultima: Coca Cola fu tra le prime società a unirsi dall’esodo di brand occidentali che abbandonarono il mercato russo in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina – esodo che, per l’appunto, innescò la nascita di cloni dal nome non troppo rassicurante determinati a occupare il vuoto. Riuscirà Dobry Cola a conquistare il cuore dei russi e imporsi come nuovo capostipite delle bevande zuccherate?