Russia, la “Z” simbolo della guerra anche sui dolci pasquali

di Marco Locatelli 20 Aprile 2022

In un supermercato di Shadrinsk, nella regione di Kurgan in Siberia, è apparsa sui kulich (dolce tradizionale russo che viene preparato per la Pasqua ortodossa) la Z che simboleggia l’invasione in Ucraina (è presente infatti sui carri armati russi in Ucraina).

Una scelta che ha fatto presto il tam tam sulle varie chat Telegram creando non poca polemica: un simbolo bellicoso piazzato sopra un dolce che rappresenta una festività che inneggia alla pace. Un vero e proprio cortocircuito.

Prende le distanze anche la stessa chiesa ortodossa locale: “La Z non è un simbolo della tradizione pasquale ortodossa”. Dal canto suo il direttore del supermercato, Anatoly Pedoshenko, difende la sua proposta: “Anche durante la Prima guerra e la Grande Guerra patriottica (la Seconda guerra mondiale, ndr) sui dolci tipici e sulle cartoline c’erano messaggi a sostegno dei nostri soldati. Perché ora no?”.

“Impara la storia del Paese – risponde Pedoshenko in una intervista a 45.ru a chi lo attacca. – La lettera Z è apparsa durante l’operazione speciale, prima che sui dolci pasquali, ma voglio ricordare che da quando festeggiamo la Pasqua e in occasione di alcune operazioni militari, uova e kulich vengono decorati con simboli militari proprio per sostenere i soldati”.