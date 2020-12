Russia: milionario prende un elicottero per volare fino al McDonald’s

Che fai se sei un miliardario russo e hai improvvisamente voglia di un Big Mac? Ma chiaro: prendi un elicottero e voli fino al McDonald’s più vicino. Sembra la trama di un film, e invece è successo davvero. Viktor Martynov, miliardario russo, era in vacanza in Crimea insieme alla sua ragazza quando i due hanno deciso che gli mancava troppo la cucina di Mosca.

Ma non quella tradizionale: quella del McDonald’s. Così, hanno noleggiato un elicottero privato e sono volati in elicottero fino al McDonald’s di Krasnodar. Un volo di quasi 500 chilometri per ordinare il loro cibo al fast food.

Il viaggio è durato diverse ore ma secondo Martynov il suo pasto a base di hamburger, patatine fritte e frappè valeva la faticaccia. Un pasto da 50 dollari totali, più un extra per il noleggio dell’elicottero privato, che è costtao intorno ai 3600 dollari. “Abbiamo comprato tutto quello che volevamo e siamo rimasti soddisfatti”, ha detto il miliardario in un video che è stato condiviso dai media russi. E vorrei ben vedere.

Nel video, il signor Martrnov ha detto che lui e la sua ragazza sono poi tornati al loro hotel in Crimea e hanno continuato le loro vacanze. Mentre Lenin si rivoltava nella tomba.

[Fonte: Yahoo]