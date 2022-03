Russia: secondo la CNN, ha chiesto alla Cina razioni di cibo per i soldati

Secondo la CNN, la Russia avrebbe chiesto alla Cina non solo armi e sostegno economico, ma anche razioni di cibo per i soldati.

di Manuela 16 Marzo 2022

Torniamo a parlare della guerra fra Russia e Ucraina perché secondo quanto rivelato dalla CNN la Russia avrebbe chiesto alla Cina anche razioni di cibo per i soldati.

La CNN spiega che Putin, oltre a chiedere alla Cina aiuto militare, economico e droni, avrebbe anche chiesto le razioni K, quelle destinate alle truppe sul campo. Visto che si tratta di una richiesta che non comprende equipaggiamenti mortali, ecco che secondo alcune fonti della CNN, la Cina potrebbe anche acconsentire.

Il fatto è che, a quanto pare, quanto Putin ha mandato i suoi in battaglia, non gli ha fornito sufficienti razioni (o forse si aspettava di concludere la guerra molto prima). Sono giorni, ormai, che si rincorrono notizie di soldati russi che stanno cercando disperatamente del cibo visto che hanno fornito le razioni.

Oltre alle razioni alimentari per i soldati, secondo la CNN la Russia avrebbe chiesto anche assistenza economica e militare alla Cina. Gli Stati Uniti sono convinti che la Cina sia propensa ad acconsentire alle richieste russe, motivo per cui durante un incontro a Roma, Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale di Joe Biden, ha avvertito i diplomatici cinesi delle “potenziali implicazioni e conseguenze” se mai la Cina dovesse decidere di aiutare la Russia.

E pensare che il vicepremier Viktoria Ambramchenko ha dichiarato che in Russia non c’è il rischio di carenza di cibo. Ma sarà davvero così?