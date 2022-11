Russia, spara con una pistola lanciarazzi in un bar: l’incendio uccide 13 persone

di Luca Venturino 7 Novembre 2022

Sparare con una pistola lanciarazzi in un locale al chiuso – cosa potrebbe mai andare storto? Si tratta di quanto capitato in un bar nella città di Kostroma, sitata nella Russia europea centrale: stando a quanto affermato dalle autorità locali il folle gesto – perpetrato da un cliente naturalmente ubriaco – avrebbe generato un incendio che ha finito per uccidere almeno 13 individui. Il colpo in questione, infatti, avrebbe fatto infiammare parti dell’impianto di illuminazione sul soffitto, con una cortina di fumo che è rapidamente scesa a occupare la sala da ballo: come accennato il sospettato principale è un ragazzo di 23 anni, arrestato dagli agenti delle forze dell’ordine con l’accusa di aver utilizzato un oggetto “pirotecnico” all’interno dell’edificio in questione.

“Stava trascorrendo del tempo con una donna, ordinandole dei fiori mentre teneva una pistola lanciarazzi” ha raccontato una fonte del personale in divisa all’agenzia di stampa Tass. “Poi è andato sulla pista da ballo e ha fatto fuoco”. Che il tentativo di approccio non sia andato come sperato? Non ci sono rapporti precisi circa il numero esatto di individui presenti al momento dell’incendio, ma dai rapporti dei vigili del fuoco è possibile apprendere che ben 250 persone sono state fatte evacuare. Il giovane piromane, tuttavia, non è stato l’unico a finire in manette: lo stesso destino è capitato al direttore della società che gestisce il locale in questione.